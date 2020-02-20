Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 чер, 2026 15:27
Что с ИСЮ происходит, не могу в профиль зайти...
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asti
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Додано: Сер 24 чер, 2026 15:35
asti написав:
Что с ИСЮ происходит, не могу в профиль зайти...
У меня тоже не работает. Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения. А сейчас уже все...
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olexander_schur
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Додано: Сер 24 чер, 2026 15:36
olexander_schur написав: asti написав:
Что с ИСЮ происходит, не могу в профиль зайти...
У меня тоже не работает. Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения. А сейчас уже все...
Только написал, пришел пуш о покупке, но зайти все-равно не дает.
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olexander_schur
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Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42
olexander_schur
Додатко на смарті працює. В мене на службовому комп'ютері взагалі їх платформа блокується, довелося звикнути до додатку. Якщо вдаться одразу признати кнопку фільтра в торгах, то все інше нормально.
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andrey_spec
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Додано: Сер 24 чер, 2026 16:44
olexander_schur написав:
Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения.
Це вони без зволікань Вам на брокерський рахунок сьогоднішню виплату провели? Я на Дія-картку шмоно досі чекаю. Якщо у них тепер зворотня послідовність виплат, то щось точно зламалося 🤔
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klug
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:02
klug написав: olexander_schur написав:
Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения.
Це вони без зволікань Вам на брокерський рахунок сьогоднішню виплату провели? Я на Дія-картку шмоно досі чекаю. Якщо у них тепер зворотня послідовність виплат, то щось точно зламалося 🤔
Нет это было на карту дия в моно перевод.
Пришел в 14:14. Так что я кофе попил пока купил новые бумаги
Кстати от Сенса деньги позже пришли. Где-то на час.
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olexander_schur
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:05
andrey_spec написав:olexander_schur
Додатко на смарті працює. В мене на службовому комп'ютері взагалі їх платформа блокується, довелося звикнути до додатку. Якщо вдаться одразу признати кнопку фільтра в торгах, то все інше нормально.
У меня и на ноуте не открывался их торговый портал. Точнее я не мог зайти. сама веб морда открывалась.
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olexander_schur
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:32
olexander_schur написав:
Нет это было на карту дия в моно перевод.
Пришел в 14:14.
Цікавий прикол. Я на свою виплату на моно усе ще очікую.
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klug
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:58
Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?
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VASH
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Додано: Сер 24 чер, 2026 20:33
VASH написав:
Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?
Мені в застосунку таке пише:
Інформація щодо роботи системи
Шановні клієнти,
Після оновлення системи до версії 1.0.9 спостерігаються деякі неточності у роботі інтерфейсу та проблеми з відображенням розділу Інвестиційні сертифікати, в найближчий час проблеми мають бути усунені.
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andrey291263
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