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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 39404142>
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:27

Что с ИСЮ происходит, не могу в профиль зайти...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:35

  asti написав:Что с ИСЮ происходит, не могу в профиль зайти...

У меня тоже не работает. Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения. А сейчас уже все...
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:36

  olexander_schur написав:
  asti написав:Что с ИСЮ происходит, не могу в профиль зайти...

У меня тоже не работает. Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения. А сейчас уже все...


Только написал, пришел пуш о покупке, но зайти все-равно не дает.
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42

icu

olexander_schur
Додатко на смарті працює. В мене на службовому комп'ютері взагалі їх платформа блокується, довелося звикнути до додатку. Якщо вдаться одразу признати кнопку фільтра в торгах, то все інше нормально.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:44

  olexander_schur написав:Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения.

Це вони без зволікань Вам на брокерський рахунок сьогоднішню виплату провели? Я на Дія-картку шмоно досі чекаю. Якщо у них тепер зворотня послідовність виплат, то щось точно зламалося 🤔
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:02

  klug написав:
  olexander_schur написав:Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения.

Це вони без зволікань Вам на брокерський рахунок сьогоднішню виплату провели? Я на Дія-картку шмоно досі чекаю. Якщо у них тепер зворотня послідовність виплат, то щось точно зламалося 🤔

Нет это было на карту дия в моно перевод.

Пришел в 14:14. Так что я кофе попил пока купил новые бумаги ;)

Кстати от Сенса деньги позже пришли. Где-то на час.
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:05

  andrey_spec написав:olexander_schur
Додатко на смарті працює. В мене на службовому комп'ютері взагалі їх платформа блокується, довелося звикнути до додатку. Якщо вдаться одразу признати кнопку фільтра в торгах, то все інше нормально.


У меня и на ноуте не открывался их торговый портал. Точнее я не мог зайти. сама веб морда открывалась.
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:32

  olexander_schur написав:Нет это было на карту дия в моно перевод.

Пришел в 14:14.

Цікавий прикол. Я на свою виплату на моно усе ще очікую.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:58

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 20:33

  VASH написав:Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?

Мені в застосунку таке пише:
Інформація щодо роботи системи

Шановні клієнти,

Після оновлення системи до версії 1.0.9 спостерігаються деякі неточності у роботі інтерфейсу та проблеми з відображенням розділу Інвестиційні сертифікати, в найближчий час проблеми мають бути усунені.
andrey291263
 
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