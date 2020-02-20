Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 чер, 2026 20:36
VASH написав:
Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?
Я після обіду не міг зайти на їх сайт, також не давало купити Білогорськ у Дії, потім зміг зайти і папери з'явилися, але вже по вищий ціні. Зараз теж сайт працює нерівно.
Кінто так і не налив, Приват із запізненням.
Сенс був перший, потім Газ, потім ІСЮ//))
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Додано: Чет 25 чер, 2026 11:51
Зайшов в ІКУ а там з цьогорічних один Бахмут продається. Приховали чи все розкупили ?
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angra
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Додано: Пон 29 чер, 2026 14:42
Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 14:47
посетитель написав:
Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.
Это сколько месяцев назад было, что ожидание обработки стало напрягать?
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moveton
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Додано: Пон 29 чер, 2026 14:54
moveton написав: посетитель написав:
Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.
Это сколько месяцев назад было, что ожидание обработки стало напрягать?
В смысле?деньги ещё не пришли.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 15:00
посетитель написав:
В смысле?деньги ещё не пришли.
Это очевидно, раз в обработке. Но "Отправил на вывод" - это сколько месяцев назад было, что прям "Ох и долго"?
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moveton
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Додано: Пон 29 чер, 2026 15:05
Как разблокировали после продажи так и отправил через минуту.В час примерно.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 15:08
Наслышан что у ику долго с этим, поэтому с самого утра и начал.Но, блин, что весь день на это уйдет не ожидал.
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