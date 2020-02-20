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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 20:36

  VASH написав:Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?
Я після обіду не міг зайти на їх сайт, також не давало купити Білогорськ у Дії, потім зміг зайти і папери з'явилися, але вже по вищий ціні. Зараз теж сайт працює нерівно.
Кінто так і не налив, Приват із запізненням.
Сенс був перший, потім Газ, потім ІСЮ//))
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 11:51

Re: Ринок ОВДП

Зайшов в ІКУ а там з цьогорічних один Бахмут продається. Приховали чи все розкупили ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 14:42

Re: Відгуки про ICU

Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 14:47

  посетитель написав:Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.

Это сколько месяцев назад было, что ожидание обработки стало напрягать?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 14:54

  moveton написав:
  посетитель написав:Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.

Это сколько месяцев назад было, что ожидание обработки стало напрягать?


В смысле?деньги ещё не пришли.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 15:00

  посетитель написав:В смысле?деньги ещё не пришли.

Это очевидно, раз в обработке. Но "Отправил на вывод" - это сколько месяцев назад было, что прям "Ох и долго"? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 15:05

Re: Відгуки про ICU

Как разблокировали после продажи так и отправил через минуту.В час примерно.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 15:08

Re: Відгуки про ICU

Наслышан что у ику долго с этим, поэтому с самого утра и начал.Но, блин, что весь день на это уйдет не ожидал.
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