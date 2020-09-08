Кожна людина мріє про гідний рівень життя, при якому вона змогла б спокійно забезпечувати себе, свою сім'ю та інших близьких родичів.
Дивися повний текст Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:09
Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:27
Re: Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу
Автор, поделись травой.
Сразу видно забористая.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:54
Если за коммуналку будут квартиры отбирать, то лучшего в Украине уже не будет.
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