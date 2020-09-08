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Чому Україна приречена на успіх?
Відкриваємо свою справу!

Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:09

Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!

Пропонуємо до обговорення:
Кожна людина мріє про гідний рівень життя, при якому вона змогла б спокійно забезпечувати себе, свою сім'ю та інших близьких родичів.

Дивися повний текст Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:09

На счет УСПЕХА тут спорный вопрос, но то, что ОБРЕЧЕНА, это 100%
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:27

Re: Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу

Автор, поделись травой.
Сразу видно забористая.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:54

Если за коммуналку будут квартиры отбирать, то лучшего в Украине уже не будет.
p_a_l
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