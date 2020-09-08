Кожна людина мріє про гідний рівень життя, при якому вона змогла б спокійно забезпечувати себе, свою сім'ю та інших близьких родичів.
Дивися повний текст Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:09
Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:27
Re: Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу
Автор, поделись травой.
Сразу видно забористая.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:54
Если за коммуналку будут квартиры отбирать, то лучшего в Украине уже не будет.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:39
Тоді потрібно відкривати бізнес - колекторське агентство.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:00
Немного "розовоочково" и "капитаночевидно", но что у Украины есть хорошие перспективы- факт.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:04
Наоборот, давно пора взяться всерьез за неплательщиков. Квартиры- это уже крайняя мера. Но запрещать выезжать за границу, делать крупные покупки(машина, квартира) нужно уже сейчас+ отрезать трубы и ставить заглушки. Не платит большинство- не потому что денег нет, а просто нет наказания за это. Минимальное наказание- деньги потекут рекой. Но - при этом должна быть предоставлена возможность отключиться от услуг. Но справедливости ради- что-то нет массовых заявлений на отключение услуг. Все пользуются и не платят.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:10
а может для начала перестать разводить как лохов и постоянно поднимать тарифы, рассказывая про эвропейские тарифы и реформы в духе "мы подняли газ не на 75 процентов, а на целых 100 процентов" ? хотя бы перестать поднимать, а еще лучше привести в соответствии с текущим доходом средне-пересичного громадянына? дать людям возможность отключаться от барыжного центрального отопления? нє?
случайно заглянул сегодня, смотрю плата за распределение газа в квартиру в июле была по тарифу 78 копеек, а в августе 95 копеек за "единицу среднемесячного расхода газа". Ну ладно у вас газ поднялся в цене (отдельная строка уже есть "за газ"; но почему по "импортному паритету" нужно платить не понятно - но то отдельный вопрос, видимо, помимо "быть или не быть" еще один вечный вопрос); но что с трубами и доставкой поменялось, то? и так на каждом шагу.
называется - "с каждого лоха по копеечке, кобелеву на новую теслу".
Даже вижу ответ "что вам те 20 копеек, вы что совсем нищеброды?, совсем жалко лишней копеечки ?"
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 11 вер, 2020 16:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:19
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|