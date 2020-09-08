Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!

Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:10

SMOKE написав: p_a_l написав: Если за коммуналку будут квартиры отбирать, то лучшего в Украине уже не будет. Если за коммуналку будут квартиры отбирать, то лучшего в Украине уже не будет.

Наоборот, давно пора взяться всерьез за неплательщиков. Квартиры- это уже крайняя мера. Но запрещать выезжать за границу, делать крупные покупки(машина, квартира) нужно уже сейчас+ отрезать трубы и ставить заглушки. Не платит большинство- не потому что денег нет, а просто нет наказания за это. Минимальное наказание- деньги потекут рекой. Наоборот, давно пора взяться всерьез за неплательщиков. Квартиры- это уже крайняя мера. Но запрещать выезжать за границу, делать крупные покупки(машина, квартира) нужно уже сейчас+ отрезать трубы и ставить заглушки. Не платит большинство- не потому что денег нет, а просто нет наказания за это. Минимальное наказание- деньги потекут рекой.

а может для начала перестать разводить как лохов и постоянно поднимать тарифы, рассказывая про эвропейские тарифы и реформы в духе "мы подняли газ не на 75 процентов, а на целых 100 процентов" ? хотя быподнимать, а еще лучше привести в соответствии с текущим доходом средне-пересичного громадянына? дать людям возможность отключаться от барыжного центрального отопления? нє?случайно заглянул сегодня, смотрю плата за распределение газа в квартиру в июле была по тарифу 78 копеек, а в августе 95 копеек за "единицу среднемесячного расхода газа". Ну ладно у вас газ поднялся в цене (отдельная строка уже есть "за газ"; но почему по "импортному паритету" нужно платить не понятно - но то отдельный вопрос, видимо, помимо "быть или не быть" еще один вечный вопрос); но что с трубами и доставкой поменялось, то? и так на каждом шагу.называется - "с каждого лоха по копеечке, кобелеву на новую теслу".Даже вижу ответ "что вам те 20 копеек, вы что совсем нищеброды?, совсем жалко лишней копеечки ?"