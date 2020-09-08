Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!

Додано: Суб 12 вер, 2020 00:36

SMOKE

привести в соответствии с доходами - тут больше имеется в виду что можно найти баланс между теми ценами на газ, что были 7 лет назад (газ по 75 копеек вроде) и теми максимальными, которые мы видели (около 9 грн за куб) и учесть собственную газодобычу . Не было бы собственной газовой добычи - тогда пожалуйста, речи о том что украинец должен платить за газ как в где-то Европе были бы вполне обоснованными.

Ясно, что бесплатного ничего нет и с учетом девала и падения в 2014-2014 годах пришлось бы поднимать цены.

С учетом этого можно на года обеспечить цену 4 (максимум из максимумов - 5 грн за куб) за газ и не делать людям мозг всякими импортными паритетами, амстердамами, родердамами плюс, где потолок может быть и 10 и 15 грн за куб.

А в результате фактически через нафтогаз собирают новый налог с людей. И часть распределяют назад на субсидии. И накопленные долги - кто-то не платит, потому что реально не может, кто-то, кто принципиально не платит. Нафтогаз - это теперь тупо коммерческая структура, целесообразность существования чего попадает под большой вопрос..