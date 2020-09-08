Кожна людина мріє про гідний рівень життя, при якому вона змогла б спокійно забезпечувати себе, свою сім'ю та інших близьких родичів.
Дивися повний текст Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:09
Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому Україна приречена на успіх? Відкриваємо свою справу!.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:39
Тоді потрібно відкривати бізнес - колекторське агентство.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:00
Немного "розовоочково" и "капитаночевидно", но что у Украины есть хорошие перспективы- факт.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:04
Наоборот, давно пора взяться всерьез за неплательщиков. Квартиры- это уже крайняя мера. Но запрещать выезжать за границу, делать крупные покупки(машина, квартира) нужно уже сейчас+ отрезать трубы и ставить заглушки. Не платит большинство- не потому что денег нет, а просто нет наказания за это. Минимальное наказание- деньги потекут рекой. Но - при этом должна быть предоставлена возможность отключиться от услуг. Но справедливости ради- что-то нет массовых заявлений на отключение услуг. Все пользуются и не платят.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:10
а может для начала перестать разводить как лохов и постоянно поднимать тарифы, рассказывая про эвропейские тарифы и реформы в духе "мы подняли газ не на 75 процентов, а на целых 100 процентов" ? хотя бы перестать поднимать, а еще лучше привести в соответствии с текущим доходом средне-пересичного громадянына? дать людям возможность отключаться от барыжного центрального отопления? нє?
случайно заглянул сегодня, смотрю плата за распределение газа в квартиру в июле была по тарифу 78 копеек, а в августе 95 копеек за "единицу среднемесячного расхода газа". Ну ладно у вас газ поднялся в цене (отдельная строка уже есть "за газ"; но почему по "импортному паритету" нужно платить не понятно - но то отдельный вопрос, видимо, помимо "быть или не быть" еще один вечный вопрос); но что с трубами и доставкой поменялось, то? и так на каждом шагу.
называется - "с каждого лоха по копеечке, кобелеву на новую теслу".
Даже вижу ответ "что вам те 20 копеек, вы что совсем нищеброды?, совсем жалко лишней копеечки ?"
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 11 вер, 2020 16:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:18
После "привести цены в соответствие с доходом среднестатистического украинца" можно дальше не читать. Цены-стой! Раз-два!))) У нас тарифы низкие и мы игрались в дешёвый газ и популизм долго. Это вылезло боком. Тарифы нужно было поднять. Но народу всегда нужна шара. Уверен, малейший шухер и миллиарды долга быстро погасят. Нигде в мире так не панькаются, только в Украине. Потому как популизм в политике работает- население недалёкое в большинстве и мыслит примитивно- голосует за тех, кто больше шары наобещает. А голосовать надо за тех, кто не боится говорить, что тарифы и дальше нужно поднимать до рыночных, должников щимить, налоги заставлять платить
Додано: Суб 12 вер, 2020 00:36
SMOKE
привести в соответствии с доходами - тут больше имеется в виду что можно найти баланс между теми ценами на газ, что были 7 лет назад (газ по 75 копеек вроде) и теми максимальными, которые мы видели (около 9 грн за куб) и учесть собственную газодобычу. Не было бы собственной газовой добычи - тогда пожалуйста, речи о том что украинец должен платить за газ как в где-то Европе были бы вполне обоснованными.
Ясно, что бесплатного ничего нет и с учетом девала и падения в 2014-2014 годах пришлось бы поднимать цены.
С учетом этого можно на года обеспечить цену 4 (максимум из максимумов - 5 грн за куб) за газ и не делать людям мозг всякими импортными паритетами, амстердамами, родердамами плюс, где потолок может быть и 10 и 15 грн за куб.
А в результате фактически через нафтогаз собирают новый налог с людей. И часть распределяют назад на субсидии. И накопленные долги - кто-то не платит, потому что реально не может, кто-то, кто принципиально не платит. Нафтогаз - это теперь тупо коммерческая структура, целесообразность существования чего попадает под большой вопрос..
Додано: Суб 12 вер, 2020 00:59
В Україні немає перспектив для бизнесу, завжди найдуться доільщики при пагонах! ГОВОРУНИ про шарові тарифи, хай поїдуть на захід і побачать де справді шарові, і якість і кількість послуг більша і краща.
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