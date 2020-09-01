З травня середні ціни зросли на 7%.
Дивися повний текст Ціни на житло в новобудовах Києва та області зростають (інфографіка).
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:09
Ціни на житло в новобудовах Києва та області зростають...
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Дивися повний текст Ціни на житло в новобудовах Києва та області зростають (інфографіка).
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:05
Умелый загон в бетон. Сначала вброс дорожая для вымывания денег. А потом так, между слов, стоимость аренды. У читателя нужно сформировать "собственную мысль" - вложусь для аренды. И чем больше влошенцев-бизнесменов, тем больше предложение. А с учетом демографии и трендов - об этом в статье не напишут
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