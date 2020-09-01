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Ціни на житло в новобудовах
Києва та області зростають...

Ціни на житло в новобудовах Києва та області зростають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:09

Ціни на житло в новобудовах Києва та області зростають...

Пропонуємо до обговорення:
З травня середні ціни зросли на 7%.

Дивися повний текст Ціни на житло в новобудовах Києва та області зростають (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:10

Тоже мне рост. Обычный отложеный спрос + падения гривны.
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:05

Умелый загон в бетон. Сначала вброс дорожая для вымывания денег. А потом так, между слов, стоимость аренды. У читателя нужно сформировать "собственную мысль" - вложусь для аренды. И чем больше влошенцев-бизнесменов, тем больше предложение. А с учетом демографии и трендов - об этом в статье не напишут
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:54

andrein
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:12

а когда она падала? Она всегда стабильно растет
alex2013a90
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