В Україні до обігу допущені 16 випусків цінних паперів 14 іноземних емітентів.
Дивися повний текст Українці охочіше інвестують у держоблігації США, ніж в акції Apple.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:31
Українці охочіше інвестують у держоблігації США, ніж в...
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Дивися повний текст Українці охочіше інвестують у держоблігації США, ніж в акції Apple.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:31
Ну ничего себе! У Apple 17,100,000,000 акций в обороте. Украинцы купили 47 то есть цельные 0.00003%. Шок, сенсация!!!
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