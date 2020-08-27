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Українці охочіше інвестують у
держоблігації США, ніж в...

Українці охочіше інвестують у держоблігації США, ніж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:31

Українці охочіше інвестують у держоблігації США, ніж в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні до обігу допущені 16 випусків цінних паперів 14 іноземних емітентів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:31

Ну ничего себе! У Apple 17,100,000,000 акций в обороте. Украинцы купили 47 то есть цельные 0.00003%. Шок, сенсация!!!
Dear_Sir
 
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