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Світовий банк закликає Україну
прискорити прийняття...

Світовий банк закликає Україну прискорити прийняття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:26

Світовий банк закликає Україну прискорити прийняття...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк закликає Україну прискорити прийняття законів, необхідних для своєчасного запуску ринку землі, який очікується в липні 2021 року.

Дивися повний текст Світовий банк закликає Україну прискорити прийняття земельних законів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:26

Землю, потом воду, потом воздух прихватизируют.
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