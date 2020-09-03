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Світовий банк закликає Україну прискорити прийняття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк закликає Україну прискорити прийняття законів, необхідних для своєчасного запуску ринку землі, який очікується в липні 2021 року.
Дивися повний текст Світовий банк закликає Україну прискорити прийняття земельних законів
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:26
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