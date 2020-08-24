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Huawei: HarmonyOS досягла
розвитку 70-80% від рівня...

Huawei: HarmonyOS досягла розвитку 70-80% від рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:44

Huawei: HarmonyOS досягла розвитку 70-80% від рівня...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei анонсувала другу версію своєї операційної системи HarmonyOS. Попутно вона розповіла про свої плани інтегрувати її в більш широкому спектрі пристроїв, включаючи смартфони.

Дивися повний текст Huawei: HarmonyOS досягла розвитку 70-80% від рівня Android і незабаром з'явиться на смартфонах.
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