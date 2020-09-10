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Як вивести економіку України
з тіні - думки експертів

Як вивести економіку України з тіні - думки експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:06

Як вивести економіку України з тіні - думки експертів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні один із найвищих у Європі рівнів тінізації економіки.

Дивися повний текст Як вивести економіку України з тіні - думки експертів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:06

Все толково Рева говорит. Согласен. Вот только один вопрос- что ж ты этим не занимался, когда была власть в руках?
Теневая экономика выводится из тени полностью за 4-6 месяцев. Была бы воля политическая. Конские штрафы в помощь- формула "налоги платить дешевле- штрафы / взятка в 10-20 раз дороже" сделает чудеса. Налоги не будут платить только отмороженные или совсем глупые - они просто будут раздеты до гола и исчезнут очень быстро.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:30

SMOKE
Налоги не будут платить только отмороженные или совсем глупые - они просто будут раздеты до гола и исчезнут очень быстро.

Бизнес не будет долго работать в убыток!
Если налоги плюс "откаты", приведут к уходу от 20% годовых в USD(это минимум, на фоне триллионов вливаемых баксов), то выгоднее будет - всё продать, закрыть и ничего не платить!

Вывод Экономики из тени, возможен и необходим, за счёт изменения системы налогообложения!

Основные налоги - "налог на богатство". Чем больше ьы вкладываешь в производство, особенно экспортноориентированных отраслей, тем ниже налоги!

Облагать дом, машину и пр., это правильно.
Облагать налогами, особенно высокими - нищенские зарплаты, ну... конечно в тень будут уводить работников или сокращать!
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:43

Как в анекдоте.....
"Что поручик, деньги кончились?"
Как власть имущие под себя любимых законы пишут и уклоняются через оффшоры от налог, НДС себе возмещают и через оффшоры от налогов уклоняются так все хорошо. А как пересичный получил зп в конверте, так плачут что у них из кармана украли.
Тут или трусы или крестик... Очень актуально для ЗЁ!
straponesa
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