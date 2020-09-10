В Україні один із найвищих у Європі рівнів тінізації економіки.
Дивися повний текст Як вивести економіку України з тіні - думки експертів.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:06
Як вивести економіку України з тіні - думки експертів
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Дивися повний текст Як вивести економіку України з тіні - думки експертів.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:06
Все толково Рева говорит. Согласен. Вот только один вопрос- что ж ты этим не занимался, когда была власть в руках?
Теневая экономика выводится из тени полностью за 4-6 месяцев. Была бы воля политическая. Конские штрафы в помощь- формула "налоги платить дешевле- штрафы / взятка в 10-20 раз дороже" сделает чудеса. Налоги не будут платить только отмороженные или совсем глупые - они просто будут раздеты до гола и исчезнут очень быстро.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:30
SMOKE
Бизнес не будет долго работать в убыток!
Если налоги плюс "откаты", приведут к уходу от 20% годовых в USD(это минимум, на фоне триллионов вливаемых баксов), то выгоднее будет - всё продать, закрыть и ничего не платить!
Вывод Экономики из тени, возможен и необходим, за счёт изменения системы налогообложения!
Основные налоги - "налог на богатство". Чем больше ьы вкладываешь в производство, особенно экспортноориентированных отраслей, тем ниже налоги!
Облагать дом, машину и пр., это правильно.
Облагать налогами, особенно высокими - нищенские зарплаты, ну... конечно в тень будут уводить работников или сокращать!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:43
Как в анекдоте.....
"Что поручик, деньги кончились?"
Как власть имущие под себя любимых законы пишут и уклоняются через оффшоры от налог, НДС себе возмещают и через оффшоры от налогов уклоняются так все хорошо. А как пересичный получил зп в конверте, так плачут что у них из кармана украли.
Тут или трусы или крестик... Очень актуально для ЗЁ!
Додано: Суб 12 вер, 2020 15:14
Да нет никакого убытка. Бизнес просто не платит пока можно не платить. Как только настанут штрафы, сразу все будут платить и никто не закроется. Не устаю повторять- бизнес, который не платит налоги- бесполезен для экономики. Его проще за закрыть и дать работать тем, кто эти налоги платит.
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