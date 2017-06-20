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Продажа топлива опт\розница Инвестиции\депозит\партнерство. Продажа топлива опт\розница + Додати

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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:30 Инвестиции\депозит\партнерство. Продажа топлива опт\розница Здравствуйте. Ищу инвесторов и партнеров для развития бизнеса по оптовой и розничной продаже бензина и дизельного топлива.



Суть бизнеса: имеется свои 2 мини АЗС (одна бензин А92\95 и дизель, вторая сугубо дизель, в сентябре планирую еще одну АЗС, пока сугубо под пропан) через, которые осуществляется розничная продажа топлива. Так же поставляю оптом ГСМ на предприятия (аграрные, несколько заводов и коммунальных предприятий). Есть куда серьезно развивается: как открывать новые мини АЗС (создавать сеть), так и наращивать оборот в оптовых продажах, есть возможность выйти на снабжение подразделений "Наша Ряба" в Черкасской и Харьковской области, Обуховская фабрика туалетной бумаги и др. Топливо качественное и импортное (белорусское), беру напрямую у прямого экспортера на ж\д узле в Коростене.



Принимаем инвестиции от 25 000 грн, с возвратом в конце срока действия договора суммы вложений, на минимальный срок от 6 месяцев.

Суммы и прибыль: от 25 тыс грн до 120 тыс грн = прибыль инвестора 4.8%\мес,

от 120 тыс грн до 500 тыс грн = прибыль инвестора 5.35%\мес. Сумму более 500 тыс грн, за один раз не сможем осилить, так как розничная сеть пока не большая.

Вклады в грн используются для розничной продажи топлива.



Вклады в валюте: от 10 тыс долл до 150 тыс долл = прибыль инвестора 5.12%\мес в долл США. Вклады будут использованы для оптовой реализации топлива, под контракты учётом валютных рисков от имени прямого экспортёра.



Партнерство: от 45 тыс долл США. Партнеры нужны обязательно с прямым участием в бизнесе и принимать участие в его развитии (или управляющий от партнера). Предоставим услуги для инвесторов, которые хотят самостоятельно управлять бизнесом: АЗС под ключ любой сложности и масштаба в нормальных, "проходных" местах под разные бюджеты (от мини до больших стационарных АЗС, с\без кафе\магазин, разработка мобильных приложений, внедрение дисконтной системы для потребителей, обслуживание оборудование, доставка и мониторинг количества\качества топлива)



Так же приглашаем к сотрудничеству малый и средний бизнес. Если Вам нужен ГСМ для собственных нужд: можем предоставить мини АЗС не коммерческого использования (до 9 тонн) в аренду по самой низкой цене в Украине, своевременную поставку качественного топлива и обслуживание оборудования. Это Вам позволит экономить до 20% на топливных затратах, и не заправляться на сторонних АЗС andrivchenkov

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