Инвестиции\депозит\партнерство. Продажа топлива опт\розница

Здравствуйте. Ищу инвесторов и партнеров для развития бизнеса по оптовой и розничной продаже бензина и дизельного топлива.
Суть бизнеса: имеется свои 2 мини АЗС (одна бензин А92\95 и дизель, вторая сугубо дизель, в сентябре планирую еще одну АЗС, пока сугубо под пропан) через, которые осуществляется розничная продажа топлива. Так же поставляю оптом ГСМ на предприятия (аграрные, несколько заводов и коммунальных предприятий). Есть куда серьезно развивается: как открывать новые мини АЗС (создавать сеть), так и наращивать оборот в оптовых продажах, есть возможность выйти на снабжение подразделений "Наша Ряба" в Черкасской и Харьковской области, Обуховская фабрика туалетной бумаги и др. Топливо качественное и импортное (белорусское), беру напрямую у прямого экспортера на ж\д узле в Коростене.
Принимаем инвестиции от 25 000 грн, с возвратом в конце срока действия договора суммы вложений, на минимальный срок от 6 месяцев.
Суммы и прибыль: от 25 тыс грн до 120 тыс грн = прибыль инвестора 4.8%\мес,
от 120 тыс грн до 500 тыс грн = прибыль инвестора 5.35%\мес. Сумму более 500 тыс грн, за один раз не сможем осилить, так как розничная сеть пока не большая.
Вклады в грн используются для розничной продажи топлива.
Вклады в валюте: от 10 тыс долл до 150 тыс долл = прибыль инвестора 5.12%\мес в долл США. Вклады будут использованы для оптовой реализации топлива, под контракты учётом валютных рисков от имени прямого экспортёра.
Партнерство: от 45 тыс долл США. Партнеры нужны обязательно с прямым участием в бизнесе и принимать участие в его развитии (или управляющий от партнера). Предоставим услуги для инвесторов, которые хотят самостоятельно управлять бизнесом: АЗС под ключ любой сложности и масштаба в нормальных, "проходных" местах под разные бюджеты (от мини до больших стационарных АЗС, с\без кафе\магазин, разработка мобильных приложений, внедрение дисконтной системы для потребителей, обслуживание оборудование, доставка и мониторинг количества\качества топлива)
Так же приглашаем к сотрудничеству малый и средний бизнес. Если Вам нужен ГСМ для собственных нужд: можем предоставить мини АЗС не коммерческого использования (до 9 тонн) в аренду по самой низкой цене в Украине, своевременную поставку качественного топлива и обслуживание оборудования. Это Вам позволит экономить до 20% на топливных затратах, и не заправляться на сторонних АЗС