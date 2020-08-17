Зі зростанням популярності персонального електротранспорту збільшується розмаїття його видів.
Дивися повний текст Американці випустили одноколісний позашляховик (фото,відео).
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Додано: Суб 12 вер, 2020 08:16
Американці випустили одноколісний позашляховик (фото,відео)
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Дивися повний текст Американці випустили одноколісний позашляховик (фото,відео).
Додано: Суб 12 вер, 2020 08:16
В тернополе на таком колесе, именно этой фирмы (инмоушин) человек на этой неделе попал под маршрутку и погиб. Колесо - хорошая идея для тех, у кого тело - броня.
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