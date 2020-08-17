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Американці випустили одноколісний
позашляховик (фото,відео)

Американці випустили одноколісний позашляховик (фото,відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 08:16

Американці випустили одноколісний позашляховик (фото,відео)

Пропонуємо до обговорення:
Зі зростанням популярності персонального електротранспорту збільшується розмаїття його видів.

Дивися повний текст Американці випустили одноколісний позашляховик (фото,відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 08:16

В тернополе на таком колесе, именно этой фирмы (инмоушин) человек на этой неделе попал под маршрутку и погиб. Колесо - хорошая идея для тех, у кого тело - броня.
rossx
 
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