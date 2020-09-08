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Друкарський верстат НБУ:
грошова маса з початку року...

Друкарський верстат НБУ: грошова маса з початку року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:22

Друкарський верстат НБУ: грошова маса з початку року...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг грошової маси в Україні за серпень 2020 року зріс на 0,7% до 1 676,9 млрд грн.

Дивися повний текст Друкарський верстат НБУ: грошова маса з початку року зросла майже на 17%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:22

Так скоро смотри и залатают дыры в бюджете!
dimonasvilli
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