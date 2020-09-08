Обсяг грошової маси в Україні за серпень 2020 року зріс на 0,7% до 1 676,9 млрд грн.
Дивися повний текст Друкарський верстат НБУ: грошова маса з початку року зросла майже на 17%.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 15:22
Друкарський верстат НБУ: грошова маса з початку року...
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Дивися повний текст Друкарський верстат НБУ: грошова маса з початку року зросла майже на 17%.
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:07
Напечатали 227 млрд на мышу и даже слова не сказали народу. Ждем по 35.
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