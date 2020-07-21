Паперові трудові книжки зникнуть з життя українців в найближчі п'ять років.
Дивися повний текст Перехід на електронні трудові книжки: кому доведеться побігати за довідками.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 15:45
Перехід на електронні трудові книжки: кому доведеться...
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Дивися повний текст Перехід на електронні трудові книжки: кому доведеться побігати за довідками.
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