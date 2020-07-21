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Перехід на електронні трудові
книжки: кому доведеться...

Перехід на електронні трудові книжки: кому доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:45

Перехід на електронні трудові книжки: кому доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
Паперові трудові книжки зникнуть з життя українців в найближчі п'ять років.

Дивися повний текст Перехід на електронні трудові книжки: кому доведеться побігати за довідками.
R2
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"Дельный" совет-исключить из своего стажа 5 лет.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:21

  sena_2008atp написав:"Дельный" совет-исключить из своего стажа 5 лет.

Это толстый намек - что пенсии не стоит ждать.
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