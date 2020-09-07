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EnglishDom створив онлайн курс з англійської для фінансистів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Онлайн-школа EnglishDom запускає курс з вивчення англійської мови для фінансистів. Курс базується на лексиці фінансових стандартів GAAP та IFRS, що прийняті в англомовних країнах.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:09
Такая штука пригодится тем же предпринимателям. К сожалению, у нас очень низкая финансовая грамотность, особенно в связке с английским. Пора исправлять.
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