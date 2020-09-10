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Глобальне ослаблення долара: наслідки для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Девальвація долара вигідна в основному тим, хто торгують сировиною, оскільки при падінні долара вартість більшості сировинних товарів зростає. А тому країни-експортери природних ресурсів можуть очікувати збільшення надходження валюти з зовнішніх ринків.
Дивися повний текст Глобальне ослаблення долара: наслідки для України
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:45
Пока долл упадет рубыль 2 раза умрет)
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