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Глобальне ослаблення долара:
наслідки для України

Глобальне ослаблення долара: наслідки для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:45

Глобальне ослаблення долара: наслідки для України

Пропонуємо до обговорення:
Девальвація долара вигідна в основному тим, хто торгують сировиною, оскільки при падінні долара вартість більшості сировинних товарів зростає. А тому країни-експортери природних ресурсів можуть очікувати збільшення надходження валюти з зовнішніх ринків.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:45

Пока долл упадет рубыль 2 раза умрет)
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 02:48

Где именно доллар ослаб? Курс к евро 1.18, в пределах последнего десятилетия. К остальным валютам тоже. Может, это гривна укрепилась? О чем статья? О руководителях воздуха и трейдерах воздухом?
svk_neo
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 08:05

  svk_neo написав:Где именно доллар ослаб? Курс к евро 1.18, в пределах последнего десятилетия. К остальным валютам тоже. Может, это гривна укрепилась? О чем статья? О руководителях воздуха и трейдерах воздухом?


Думаю, имеется в виду отношение к другим валютам. Например, курс долл - евро сильно изменился за этот год. Если не ошибаюсь, ещё в январе он был 1.07 к евро.
ut5urw
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:26

Де той долар ослаб???? Виріс тільки на 60 коп, про що ви пишете????
romak5061
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