|
|
|
Глобальне ослаблення долара: наслідки для України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Девальвація долара вигідна в основному тим, хто торгують сировиною, оскільки при падінні долара вартість більшості сировинних товарів зростає. А тому країни-експортери природних ресурсів можуть очікувати збільшення надходження валюти з зовнішніх ринків.
Дивися повний текст Глобальне ослаблення долара: наслідки для України
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90225
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:45
Пока долл упадет рубыль 2 раза умрет)
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 вер, 2020 02:48
Где именно доллар ослаб? Курс к евро 1.18, в пределах последнего десятилетия. К остальным валютам тоже. Может, это гривна укрепилась? О чем статья? О руководителях воздуха и трейдерах воздухом?
-
svk_neo
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 09.03.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 вер, 2020 08:05
svk_neo написав:
Где именно доллар ослаб? Курс к евро 1.18, в пределах последнего десятилетия. К остальным валютам тоже. Может, это гривна укрепилась? О чем статья? О руководителях воздуха и трейдерах воздухом?
Думаю, имеется в виду отношение к другим валютам. Например, курс долл - евро сильно изменился за этот год. Если не ошибаюсь, ещё в январе он был 1.07 к евро.
-
ut5urw
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:26
Де той долар ослаб???? Виріс тільки на 60 коп, про що ви пишете????
-
romak5061
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.09.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:34
Что-то не видно, что бы доллар падал, курс в обменниках говорит об обратном, и прогнозируют, что это не край...!?!
-
duginov_sd
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 вер, 2020 13:06
duginov_sd написав:
Что-то не видно, что бы доллар падал, курс в обменниках говорит об обратном, и прогнозируют, что это не край...!?!
почему не хотите верить в снова в 25?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4277
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|