Дивлюсь курс евро долар
Було 1.4-1.6 зараз 1.18-1.20
Де ослаблення долара?
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:54
Re: Глобальне ослаблення долара: наслідки для України
Дивлюсь курс евро долар
Було 1.4-1.6 зараз 1.18-1.20
Де ослаблення долара?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 13 вер, 2020 23:11
Додано: Нед 13 вер, 2020 23:18
Де саме ослаблення долара?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 13 вер, 2020 23:54
Додано: Нед 13 вер, 2020 23:57
Re: Глобальне ослаблення долара: наслідки для України
0.9-1.6 циклічні коливання курсу
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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