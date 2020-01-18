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Глобальне ослаблення долара:
наслідки для України

Глобальне ослаблення долара: наслідки для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:54

Re: Глобальне ослаблення долара: наслідки для України

  Gastarbaiter написав:А вам тут про курс доллара к мировым валютам говорят, а не к гривне.

Дивлюсь курс евро долар
Було 1.4-1.6 зараз 1.18-1.20
Де ослаблення долара?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:11

  Ukrainian написав:
  Gastarbaiter написав:А вам тут про курс доллара к мировым валютам говорят, а не к гривне.

Дивлюсь курс евро долар
Було 1.4-1.6 зараз 1.18-1.20
Де ослаблення долара?

А у вас Гугл только курс за 2014 год показывает и на сейчас?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:18

  Gastarbaiter написав:
  Ukrainian написав:
  Gastarbaiter написав:А вам тут про курс доллара к мировым валютам говорят, а не к гривне.

Дивлюсь курс евро долар
Було 1.4-1.6 зараз 1.18-1.20
Де ослаблення долара?

А у вас Гугл только курс за 2014 год показывает и на сейчас?

Зображення

Де саме ослаблення долара? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:54

  Ukrainian написав:
  Gastarbaiter написав:А у вас Гугл только курс за 2014 год показывает и на сейчас?

Зображення

Де саме ослаблення долара? :lol:

Ну т.е. изменение с 1,08 в конце мая 2020 до 1,19 в конце августа 2020 для вас не ослабление?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:57

Re: Глобальне ослаблення долара: наслідки для України

  Gastarbaiter написав:Ну т.е. изменение с 1,08 в конце мая 2020 до 1,19 в конце августа 2020 для вас не ослабление?

0.9-1.6 циклічні коливання курсу
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<12
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