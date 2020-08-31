Через пандемію коронавірусу кращою валютою для зберігання грошей в найближчі кілька місяців залишиться швейцарський франк.
Дивися повний текст Названо найкращу валюту для зберігання заощаджень.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:53
Названо найкращу валюту для зберігання заощаджень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найкращу валюту для зберігання заощаджень.
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:44
Извиняюсь,франк мы все видим постфактум..но,если вы утверждаете " для хранения денег в ближайшие несколько месяцев останется швейцарский франк." что это значит?не потеряю или заработаю?
Додано: Суб 12 вер, 2020 21:07
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