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Названо найкращу валюту
для зберігання заощаджень

Названо найкращу валюту для зберігання заощаджень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:53

Названо найкращу валюту для зберігання заощаджень

Пропонуємо до обговорення:
Через пандемію коронавірусу кращою валютою для зберігання грошей в найближчі кілька місяців залишиться швейцарський франк.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:44

Извиняюсь,франк мы все видим постфактум..но,если вы утверждаете " для хранения денег в ближайшие несколько месяцев останется швейцарский франк." что это значит?не потеряю или заработаю?
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 21:07

  Vladik написав:что это значит?не потеряю или заработаю?

Если покупать/продавать через украинские банки, их маржа съест весь профит.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:23

Смешно! Афтар не в курсе что 99% обменок не продают эту валюту. А ещё с начала псевдо карантина такие криптовалюты как трон и эфир подорожали в два раза, остальные из 10 лидеров прибавили от 30 до 60 %, а франк ваш сколько прибавил? 0.5%?
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