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Motorola представила нову
версію легендарної...

Motorola представила нову версію легендарної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:11

Motorola представила нову версію легендарної...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Motorola анонсувала друге покоління гнучкого смартфона у формі розкладачки Razr.

Дивися повний текст Motorola представила нову версію легендарної \"розкладачки\" Razr (фото, відео).
R2
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вспомните сколько стоил первый оригинальный Рейзер и сравните :)
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