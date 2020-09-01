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Motorola представила нову версію легендарної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:11
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Motorola анонсувала друге покоління гнучкого смартфона у формі розкладачки Razr.
Дивися повний текст Motorola представила нову версію легендарної \"розкладачки\" Razr (фото, відео)
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:11
вспомните сколько стоил первый оригинальный Рейзер и сравните :)
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