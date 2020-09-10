В Україні встановили нові дорожні знаки.
Дивися повний текст В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та де встановлені.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 вер, 2020 08:48
В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та де встановлені.
Додано: Нед 13 вер, 2020 08:48
Вы бы прописали в правилах для пешеходов, уступать дорогу крупногабаритному транспорту на пешеходном переходе.
Бус в первом ряду уступает и останавливается, гонщик во втором не видя пешехода из-за буса, сбивает его насмерть.
Сколько уже таких нелепых смертей.
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:08
пішохід це аналог корови чи куриці, для них правил не існує.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:24
Тоесть это не дорожные знаки, а просто таблички у дороги. Реклама, но типа только социальная.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|