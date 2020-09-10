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В Україні з'явилися нові дорожні
знаки: що означають та...

В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 08:48

В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні встановили нові дорожні знаки.

Дивися повний текст В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та де встановлені.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 08:48

Вы бы прописали в правилах для пешеходов, уступать дорогу крупногабаритному транспорту на пешеходном переходе.
Бус в первом ряду уступает и останавливается, гонщик во втором не видя пешехода из-за буса, сбивает его насмерть.
Сколько уже таких нелепых смертей.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:08

  p_a_l написав:Вы бы прописали в правилах для пешеходов, уступать дорогу крупногабаритному транспорту на пешеходном переходе.
Бус в первом ряду уступает и останавливается, гонщик во втором не видя пешехода из-за буса, сбивает его насмерть.
Сколько уже таких нелепых смертей.

пішохід це аналог корови чи куриці, для них правил не існує.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:24

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні встановили нові дорожні знаки.

Дивися повний текст В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та де встановлені.


Ці знаки були створені за ініціативи Служби автомобільних доріг у Львівській області у співпраці із представниками велоспільноти Львівщини.

Тоесть это не дорожные знаки, а просто таблички у дороги. Реклама, но типа только социальная.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:37

Краще би зробили закон для велосипедистів і пішоходів , щоб в нічний час їх можна було б бачити( світло відбивні жилети або смужки?
q0502727572
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