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В Україні з'явилися нові дорожні
знаки: що означають та...

В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 08:48

В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні встановили нові дорожні знаки.

Дивися повний текст В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та де встановлені.
R2
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Вы бы прописали в правилах для пешеходов, уступать дорогу крупногабаритному транспорту на пешеходном переходе.
Бус в первом ряду уступает и останавливается, гонщик во втором не видя пешехода из-за буса, сбивает его насмерть.
Сколько уже таких нелепых смертей.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:24

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні встановили нові дорожні знаки.

Дивися повний текст В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та де встановлені.


Ці знаки були створені за ініціативи Служби автомобільних доріг у Львівській області у співпраці із представниками велоспільноти Львівщини.

Тоесть это не дорожные знаки, а просто таблички у дороги. Реклама, но типа только социальная.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:37

Краще би зробили закон для велосипедистів і пішоходів , щоб в нічний час їх можна було б бачити( світло відбивні жилети або смужки?
q0502727572
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 13:22

На пешеходном авто обязано пропустить пешеходов. Че тут не понятного, выежая на главную дорогу ты пропускаеш всех и не спрашиваеш видно не видно бысро едут не быстро.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:21

  l4567 написав:На пешеходном авто обязано пропустить пешеходов. Че тут не понятного, выежая на главную дорогу ты пропускаеш всех и не спрашиваеш видно не видно бысро едут не быстро.

Перекрёстки, особенно когда выезжает со второстепенной видно за сотню метров. О наличии перехода иногда узнаешь метров за 20 до него по остаткам разметки где она ещё есть: благодаря гениям парковки (которых ещё не увёз злой эвакуатор) и де*** ставящим знаки где-то вдалке или без светоотражающего покрытия.
Пешеход традиционно одетый в темную одежду но без светоотражающего брелка (он чё, алегарх, так тратится?) думает что если он видит фары машины за 200 метров то и водитель видит его.

Все пешеходы помнят про свой приоритет, но мало кто помнит об обязанности убедится до выхода на переход в том что можно безопасно его завершить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:29

В правилах написано, что пешеход, перед тем как начать движение должен убедится, что его пропускают, а не ломиться как сайгак, отвернув морду вправо и воткнув наушники на всю. И надо помнить, что даже самую тяжёлую задницу остановить лёгче, чем самый лёгкий автомобиль.
pypiko
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:51

Re: В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та.

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vitaliian
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