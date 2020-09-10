В Україні встановили нові дорожні знаки.
Дивися повний текст В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та де встановлені.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 08:48
В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та де встановлені.
Додано: Нед 13 вер, 2020 08:48
Вы бы прописали в правилах для пешеходов, уступать дорогу крупногабаритному транспорту на пешеходном переходе.
Бус в первом ряду уступает и останавливается, гонщик во втором не видя пешехода из-за буса, сбивает его насмерть.
Сколько уже таких нелепых смертей.
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:24
Тоесть это не дорожные знаки, а просто таблички у дороги. Реклама, но типа только социальная.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:37
Краще би зробили закон для велосипедистів і пішоходів , щоб в нічний час їх можна було б бачити( світло відбивні жилети або смужки?
Додано: Нед 13 вер, 2020 13:22
На пешеходном авто обязано пропустить пешеходов. Че тут не понятного, выежая на главную дорогу ты пропускаеш всех и не спрашиваеш видно не видно бысро едут не быстро.
Додано: Нед 13 вер, 2020 16:21
Перекрёстки, особенно когда выезжает со второстепенной видно за сотню метров. О наличии перехода иногда узнаешь метров за 20 до него по остаткам разметки где она ещё есть: благодаря гениям парковки (которых ещё не увёз злой эвакуатор) и де*** ставящим знаки где-то вдалке или без светоотражающего покрытия.
Пешеход традиционно одетый в темную одежду но без светоотражающего брелка (он чё, алегарх, так тратится?) думает что если он видит фары машины за 200 метров то и водитель видит его.
Все пешеходы помнят про свой приоритет, но мало кто помнит об обязанности убедится до выхода на переход в том что можно безопасно его завершить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 13 вер, 2020 16:29
В правилах написано, что пешеход, перед тем как начать движение должен убедится, что его пропускают, а не ломиться как сайгак, отвернув морду вправо и воткнув наушники на всю. И надо помнить, что даже самую тяжёлую задницу остановить лёгче, чем самый лёгкий автомобиль.
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:51
Re: В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 13 вер, 2020 22:12
Я так понимаю велосипедистам отвели целую полосу в полтора метра, а объезжать их теперь по встречке, гениальные знаки.
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