В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та...

Трупик пешика в морге особенно ярко подтверждает его правоту.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 вер, 2020 23:48
Трупик пешика в морге особенно ярко подтверждает его правоту.
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