RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з'явилися нові дорожні
знаки: що означають та...

В Україні з'явилися нові дорожні знаки: що означають та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:48

  l4567 написав:На пешеходном авто обязано пропустить пешеходов. Че тут не понятного, выежая на главную дорогу ты пропускаеш всех и не спрашиваеш видно не видно бысро едут не быстро.

Трупик пешика в морге особенно ярко подтверждает его правоту. :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 781
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, malchinko_vitaliy, teleshunu і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні побудували першу наземну промислову сонячну...
R2 » Нед 13 вер, 2020 20:15
0 19
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:15
R2
В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами 1, 2
R2 » Чет 10 вер, 2020 15:51
18 773
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 18:46
Ромасик
Імпортний газ в Україні став дешевшим майже на 15%
R2 » П'ят 11 вер, 2020 09:21
2 89
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 09:59
ALexxxS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25574)
13.09.2020 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.