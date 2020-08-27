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Українці розбирають квартири
в передмісті Києва. Скоро...

Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:01

Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила директор з маркетингу житлового комплексу Basa City Вікторія Погасий.

Дивися повний текст Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро вони подорожчають.
R2
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Карантин вызвал желание сменить место жительства? вот же ж идиотизм.
Кстати, почему никогда не публикуют статистику смертности от короновируса с учетом возраста умершего и наличия сопутствующих заболеваний? Или при наличии рака 4 стадии или сердечной недостаточности 4 степени причиной смерти будет короновирус? озвучивайте полную статистику. от ковида умерло в день столько-то, средний возраст, в дтп погибло столько-то, средний возраст, от сердечно-сосудистых столько-то.... интересно ведь будет, глядишь и карантин быстрее закончится
siriys
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:15

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила директор з маркетингу житлового комплексу Basa City Вікторія Погасий.

Дивися повний текст Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро вони подорожчають.


andrein
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:16

значит и аренда подскочит в пригороде?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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