Про це повідомила директор з маркетингу житлового комплексу Basa City Вікторія Погасий.
Дивися повний текст Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро вони подорожчають.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 12:01
Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро вони подорожчають.
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:01
Карантин вызвал желание сменить место жительства? вот же ж идиотизм.
Кстати, почему никогда не публикуют статистику смертности от короновируса с учетом возраста умершего и наличия сопутствующих заболеваний? Или при наличии рака 4 стадии или сердечной недостаточности 4 степени причиной смерти будет короновирус? озвучивайте полную статистику. от ковида умерло в день столько-то, средний возраст, в дтп погибло столько-то, средний возраст, от сердечно-сосудистых столько-то.... интересно ведь будет, глядишь и карантин быстрее закончится
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:15
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:16
значит и аренда подскочит в пригороде?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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