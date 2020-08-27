Про це повідомила директор з маркетингу житлового комплексу Basa City Вікторія Погасий.
Дивися повний текст Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро вони подорожчають.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:01
Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро вони подорожчають.
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:01
Карантин вызвал желание сменить место жительства? вот же ж идиотизм.
Кстати, почему никогда не публикуют статистику смертности от короновируса с учетом возраста умершего и наличия сопутствующих заболеваний? Или при наличии рака 4 стадии или сердечной недостаточности 4 степени причиной смерти будет короновирус? озвучивайте полную статистику. от ковида умерло в день столько-то, средний возраст, в дтп погибло столько-то, средний возраст, от сердечно-сосудистых столько-то.... интересно ведь будет, глядишь и карантин быстрее закончится
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:15
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:16
значит и аренда подскочит в пригороде?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 13 вер, 2020 13:21
какгарячієпіражкі
буиттокадаражать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 13 вер, 2020 13:56
Так дорожает, что за последние 12 только дешевеет и инвесторы в глубрком минусе.
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:22
Бред, спрос по сравнению с докарантинным упал в 2 раза, цены медленно ползут вниз, как по Киеву, так и по области
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:25
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:04
Это не совсем так, на самом деле спрос не сильно восстановился по сравнению с докарантинным периодом
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:06
Если все таки решили рассмотреть пригород Киева для покупки жилья, рекомендую проверить документы на сайте -
|