RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці розбирають квартири
в передмісті Києва. Скоро...

Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:33

Re: было

  siriys написав:озвучивайте полную статистику. от ковида умерло в день столько-то, средний возраст, в дтп погибло столько-то, средний возраст, от сердечно-сосудистых столько-то.... интересно

Магнолия-ТВ в 90-х озвучивала кол-во умерших и родившихся за сутки в Киеве (с указанием родившихся мальчиков и девочек. четко по теор.вероятности 0.589 на 0.411)
sal
 
Повідомлень: 3933
З нами з: 25.03.16
Подякував: 805 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Ratatui, siriys і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки
R2 » Чет 27 сер, 2020 23:24
3 143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 09:48
_hunter
Ціни на житло в новобудовах Києва та області зростають...
R2 » П'ят 11 вер, 2020 15:09
5 440
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 06:36
summacut
Українці охочіше інвестують у держоблігації США, ніж в...
R2 » П'ят 11 вер, 2020 18:31
1 86
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 18:31
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (116)
14.09.2020 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.