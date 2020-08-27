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Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:33
siriys написав:
озвучивайте полную статистику. от ковида умерло в день столько-то, средний возраст, в дтп погибло столько-то, средний возраст, от сердечно-сосудистых столько-то.... интересно
Магнолия-ТВ в 90-х озвучивала кол-во умерших и родившихся за сутки в Киеве (с указанием родившихся мальчиков и девочек. четко по теор.вероятности 0.589 на 0.411)
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