За результатами опитування, 40% українців і досі надсилають передоплату до отримання товару.
Дивися повний текст Як впізнати продавця-шахрая: поради від OLX.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 16:34
Як впізнати продавця-шахрая: поради від OLX
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Дивися повний текст Як впізнати продавця-шахрая: поради від OLX.
Додано: Нед 13 вер, 2020 16:34
А слабо зробити так само як на Аліекспрес? Щоб олх виступив гарантом і продавець отримав гроші лише після того як покупець отримав товар в сторк і з ним все гаразд? І вирішив спір в разі чого? Бо виникає парадоксальна ситуація що купуючи хз де в Китаї почуваєшся куди більш захищеним ніж вдома.
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