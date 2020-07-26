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Як впізнати продавця-шахрая:
поради від OLX

Як впізнати продавця-шахрая: поради від OLX
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:34

Як впізнати продавця-шахрая: поради від OLX

Пропонуємо до обговорення:
За результатами опитування, 40% українців і досі надсилають передоплату до отримання товару.

Дивися повний текст Як впізнати продавця-шахрая: поради від OLX.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:34

А слабо зробити так само як на Аліекспрес? Щоб олх виступив гарантом і продавець отримав гроші лише після того як покупець отримав товар в сторк і з ним все гаразд? І вирішив спір в разі чого? Бо виникає парадоксальна ситуація що купуючи хз де в Китаї почуваєшся куди більш захищеним ніж вдома.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:20

Покупайте у тех у кого на ОЛХ солидный стаж и особенно хорошо, если у продавца есть еще и собственный сайт. Ну или наложкой за свой счет.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:24

  Taras Rudko написав:А слабо зробити так само як на Аліекспрес? Щоб олх виступив гарантом і продавець отримав гроші лише після того як покупець отримав товар в сторк і з ним все гаразд? І вирішив спір в разі чого? Бо виникає парадоксальна ситуація що купуючи хз де в Китаї почуваєшся куди більш захищеним ніж вдома.


А разве OLX доставку не для этого внедрили? Правда, проверка только на почте. Скрытые недостатки не компенсирует.
ut5urw
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:12

Уже давно есть "купить через олх". Или наложенный платеж. + Никаких предоплат даже в 50 грн. Вот простые и нехитрые правила, с которыми можно купить что угодно и не стать жертвой мошенника.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:11

Клоунов и среди покупателей хватает, заказать наложкой и не забрать, заказать в трех местах и выбирать или начинать торговаться с продавцом,просто по приколу...Поэтому альтернатива предоплаты ОЛХ доставка или Новая почта сейф сервис
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:02

Если бы в ОЛХ добавили рейтинг продавца как на ебэй все было бы значительно просто.
CYBOPOB2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:38

  CYBOPOB2 написав:Если бы в ОЛХ добавили рейтинг продавца как на ебэй все было бы значительно просто.
+ отзывы о продавце и товаре. Но олх это боится - если мошенники разбегуться, торговать будет некому
o_boiko
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