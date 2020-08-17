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Долар ризикує втратити статус
найміцнішої валюти у світі

Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15

Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі

Пропонуємо до обговорення:
Долар втрачає лідируючі позиції у світі. На це впливають проблеми в економіці США у зв'язку із запровадженням карантину.

Дивися повний текст Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15

чхала економіка США з початку на цього АНАЛітега, а потім і на ковід :)
oleg2018
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