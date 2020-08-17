Долар втрачає лідируючі позиції у світі. На це впливають проблеми в економіці США у зв'язку із запровадженням карантину.
Дивися повний текст Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15
Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі
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Дивися повний текст Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі.
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15
чхала економіка США з початку на цього АНАЛітега, а потім і на ковід :)
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