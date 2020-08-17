Долар втрачає лідируючі позиції у світі. На це впливають проблеми в економіці США у зв'язку із запровадженням карантину.
Дивися повний текст Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15
Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі.
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15
чхала економіка США з початку на цього АНАЛітега, а потім і на ковід :)
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:04
Аналитик почему-то не берет во внимание, например, интерес кредиторов США (в т. ч. Китая) в стабильности доллара. Какой им резон терять на девальвации доллара?
Кроме того, _опа не только в США. Так что остальным будет еще хуже чем США (пока жирный ссохнет, то худой сдохнет). Это приведет к падению спроса на китайский ширпотреб и экономика Китая тоже просядет.
Т.е. остальные валюты повторят динамику доллара, а второсортные валюты вообще в крутое пике отправятся.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:14
Re: Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі
А з яких пір USD є найміцнішою (найстабільнішою, найдорожчою) валютою? Його перевага - в масовості використання на певних ринках, особливо, третіх країн світу.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:23
Re: Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі
США при Трампі втратили авторитет у світі і це буде рушійною силою до падіння долара не меншою ніж проблеми в економіці.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:31
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:39
ПО мнению аналитика карантин только в штатах, а экономика друг стран растет? Под шумок девальвации гривны штампуют новости о скором крахе долара.
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:28
Гляньте на курс до інших валют за останні 30 років і питання, і віра у стабільність зникнуть.
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:01
Вже на порозі Новий Вавилон - Китай. І корона йому тільки допомагає стати новою америкою.
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