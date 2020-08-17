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Долар ризикує втратити статус
найміцнішої валюти у світі

Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15

Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі

Пропонуємо до обговорення:
Долар втрачає лідируючі позиції у світі. На це впливають проблеми в економіці США у зв'язку із запровадженням карантину.

Дивися повний текст Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:15

чхала економіка США з початку на цього АНАЛітега, а потім і на ковід :)
oleg2018
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:22

Просядет доллар, будут больше экспортировать.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:04

Аналитик почему-то не берет во внимание, например, интерес кредиторов США (в т. ч. Китая) в стабильности доллара. Какой им резон терять на девальвации доллара?
Кроме того, _опа не только в США. Так что остальным будет еще хуже чем США (пока жирный ссохнет, то худой сдохнет). Это приведет к падению спроса на китайский ширпотреб и экономика Китая тоже просядет.
Т.е. остальные валюты повторят динамику доллара, а второсортные валюты вообще в крутое пике отправятся.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:14

Re: Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі

А з яких пір USD є найміцнішою (найстабільнішою, найдорожчою) валютою? Його перевага - в масовості використання на певних ринках, особливо, третіх країн світу.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:23

Re: Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі

США при Трампі втратили авторитет у світі і це буде рушійною силою до падіння долара не меншою ніж проблеми в економіці.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:31

  Son of Sun написав:А з яких пір USD є найміцнішою (найстабільнішою, найдорожчою) валютою? Його перевага - в масовості використання на певних ринках, особливо, третіх країн світу.

Десь 200 років тому, приблизно. :)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:39

ПО мнению аналитика карантин только в штатах, а экономика друг стран растет? Под шумок девальвации гривны штампуют новости о скором крахе долара.
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:28

  andrijk777 написав:
  Son of Sun написав:А з яких пір USD є найміцнішою (найстабільнішою, найдорожчою) валютою? Його перевага - в масовості використання на певних ринках, особливо, третіх країн світу.

Десь 200 років тому, приблизно. :)

Гляньте на курс до інших валют за останні 30 років і питання, і віра у стабільність зникнуть.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:01

Вже на порозі Новий Вавилон - Китай. І корона йому тільки допомагає стати новою америкою.
providnyk
 
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