Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 18:01
Для Китаю - є санкції.
Чим міцніше буде економіка Китаю тим сильніше і агресивніше будуть запроваджуватися санкції.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 14 вер, 2020 18:10
С Нью Йорка уже уехало 30% жителей. Американцы сами себя же и погубят
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