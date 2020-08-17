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Долар ризикує втратити статус
найміцнішої валюти у світі

Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:52

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3d_serg
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:01

  providnyk написав:Вже на порозі Новий Вавилон - Китай. І корона йому тільки допомагає стати новою америкою.

Для Китаю - є санкції.
Чим міцніше буде економіка Китаю тим сильніше і агресивніше будуть запроваджуватися санкції.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:10

С Нью Йорка уже уехало 30% жителей. Американцы сами себя же и погубят
KULANDALE
 
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