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В Україні побудували першу наземну промислову сонячну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 вер, 2020 20:15
Пропонуємо до обговорення:
В Україні побудували першу наземну промислову сонячну електростанцію в Чернігівській області. Нова СЕС розташувалася в с. Малинівка Чернігівського району і зайняла 2 Га землі.
Дивися повний текст В Україні побудували першу наземну промислову сонячну електростанцію в Чернігівській області
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