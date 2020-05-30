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Грошові перекази з-за кордону

Грошові перекази з-за кордону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:39

Грошові перекази з-за кордону

Пропонуємо до обговорення:
Як перевести гроші з-за кордону в Україну? який із існуючих способів найбільш економний?

Дивися повний текст Грошові перекази з-за кордону.
R2
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