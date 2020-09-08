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Дешеві дизельні авто: чому їх
кількість на ринку може зрости

Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:29

Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости

Пропонуємо до обговорення:
Українським нормам ці автомобілі відповідають. Ціни на них приблизно на третину нижче ринкових.

Дивися повний текст Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:29

Европейские "грязные" авто в разы "чище" наших двадцатилетних.
sena_2008atp
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