Українським нормам ці автомобілі відповідають. Ціни на них приблизно на третину нижче ринкових.
Дивися повний текст Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 21:29
Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости
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Дивися повний текст Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости.
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